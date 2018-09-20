الزعيمان الكوريان يستعرضان وحدتهما على جبل بايكتو

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، يوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن أمله في عقد قمة ثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تاريخ قريب.

وصرّح مون لصحافيين في سيؤول لدى عودته من زيارة قام بها إلى الشمال، واستمرت ثلاثة أيام، بأن الرئيس كيم جونغ أون أعرب عن أمله في عقد قمة ثانية مع ترامب في تاريخ قريب.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أن زعيم كوريا الشمالية يأمل في أن يقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة بيونغ يانغ قريباً.

وزار الزعيم الكوري الشمالي، ورئيس كوريا الجنوبية، الخميس جبل بايكتو، مهد الأمة الكورية، تعبيراً عن الوحدة بعد الدفع الجديد الذي أعطته القمة بين الكوريتين للمفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

ووافق كيم الأربعاء على إغلاق منشأة تونغ تشانغ-ري لتجارب محرّكات الصواريخ ومنصة إطلاق الصواريخ، بحضور خبراء دوليين.

وأشارت بيونغ يانغ أيضاً إلى أنها يمكن أن تغلق مجمع يونغ بيون النووي، إذا اتخذت واشنطن "إجراءات مماثلة".

وأظهرت الصور الرجلين يرتديان معطفين سوداوين على قمة الجبل، ويرفعان يديهما المشبوكتين، وأمل مون أن يتمكن العديد من المواطنين الكوريين الجنوبيين أن يحذوا حذوه.

ويعتبر الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2744 متراً، مقدساً بالنسبة لجميع الكوريين، إذ يعرف بأنه مكان ولادة دانغون، المؤسس الأسطوري للمملكة الكورية.

وبحسب الرواية الكورية الشمالية الرسمية، فهو أيضاً مكان ولادة والد كيم جونغ أون، كيم جونغ إيل، كما أن جده كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية، قاد على جبل بايكتو المقاومة ضد الاستعمار الياباني الذي حكم شبه الجزيرة من العام 1910 حتى 1945، لكن المؤرخين الأجانب يؤكدون أن كيم جونغ إيل ولد في الاتحاد السوفياتي.

ويذهب السياح الكوريون الجنوبيون إلى الصين لرؤية الجبل، فيما سُمح لعدد قليل منهم بالوصول إليه عبر كوريا الشمالية، غالبيتهم لأغراض بحثية.