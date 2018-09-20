الأسد يعزي بضحايا طائرة روسية أسقطتها الدفاعات السورية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الكرملين أنه تلقى، يوم الخميس، برقية من الرئيس السوري بشار الأسد عبر فيها عن تعازيه بعد إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة، وهي من طراز إليوشن-20 وكانت تقل 15 روسياً، أسقطتها أسلحة سورية مضادة للطائرات في واقعة "نيران صديقة"، يوم الإثنين، لكن الوزارة ألقت باللوم على الكيان الصهيوني، بينما ألقى الأخير المسؤولية على دمشق في إسقاط الطائرة.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، أن الكرملين تلقى برقية من الأسد بشأن الواقعة.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء، قد أفادت الأربعاء، بأن الأسد أرسل برقية إلى موسكو، عبر فيها عن أسفه لمقتل عسكريين روس، لكنه ألقى باللوم في إسقاط الطائرة على الكيان الصهيوني.