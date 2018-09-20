وزيرا خارجية أميركا وكوريا الشمالية يجتمعان بنيويورك

الشارقة 24 – وام:

أشاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو بالقمة التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الأربعاء، في بيونغ يانغ.

وفي بيان رسمي أصدره الوزير بومبيو، هنأ فيه الرئيس مون جاي، والرئيس كيم جونغ أون على النتائج الناجحة لاجتماعهما في بيونغ يانغ، معلناً ترحيب بلاده بتأكيد الطرفين على البيان المشترك لسنغافورة بشأن نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك التفكيك الدائم لجميع المرافق في يونغبيون في وجود مفتشي الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف عن دعوته لوزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو إلى الاجتماع في مدينة نيويورك الأسبوع المقبل، على هامش مشاركة الجانبين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.