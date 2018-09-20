مقتل 3 أشخاص جراء انهيار أرضي بالفلبين

الشارقة 24 - د ب أ:

لقي 3 أشخاص حتفهم، الخميس، جراء انهيار أرضي بالفلبين، بينما لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن عشرات المفقودين في انهيارات أرضية أخرى سببها الإعصار مانكوت، حسبما ذكر مسؤولون.

كما أصيب 3 أشخاص في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية تينان على مشارف بلدة ناجا بإقليم سيبو /573 كم جنوبي مانيلا/ حسب الشرطة.

وذكرت الشرطة أن الانهيار الأرضي طمر ما يصل إلى 25 منزلاً.

ولم يتسن تحديد عدد المفقودين.

وقال المجلس الوطني لإدارة الكوارث إن الإعصار مانكوت تسبب في نزوح أكثر من 236 ألف مواطن، كما كبد قطاع الزراعة خسائر تقدر بـ 270 مليون دولار.