شرطة لندن: حادث اصطدام سيارة بمشاة لأصلة له بالإرهاب

الشارقة 24 – رويترز:

قالت الشرطة البريطانية، في بيان، إن الحادث الذي وقع الليلة الماضية في منطقة كريكليوود، شمال غربى لندن، إثر اصطدام سيارة بمشاة بالقرب من مركز إسلامي لا صلة له بالإرهاب.

وأضاف البيان أنه لا يجري التعامل مع الحادث على أن له صلة بالإرهاب، لكن يبحث المفتشون في احتمال وجود جريمة كراهية.

وقال البيان إن شخصين أصيبا في الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى، مشيرة إلى أن من كانوا في السيارة أدلوا بتعليقات تنم عن حالة "فوبيا" من الإسلام قبل أن تغادر السيارة الموقع في بلدية برنت.

واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادث بعد منتصف الليل بقليل، وقالت إن جروح المصابين طفيفة.