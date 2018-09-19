مجلس الشيوخ الفرنسي يستجوب حارساً شخصياً سابقاً لماكرون

الشارقة 24 – رويترز:

خضع ألكسندر بينالا الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاستجواب في مجلس الشيوخ الفرنسي، لضربه محتج.

ويخضع بينالا لتحقيق جنائي بعدما شوهد في تسجيل مصور وهو يضرب محتجاً، وكان يضع خوذة وشارة الشرطة، ليسبب فضيحة أدخلت الرئاسة في أخطر أزماتها منذ فوز ماكرون بالانتخابات في مايو 2017.

وبينما ينظر التحقيق الجنائي في أفعال بينالا خلال احتجاج في يوم عيد العمال، يفحص الاستجواب الذي يجريه مجلس الشيوخ بقيادة المعارضة الإجراءات الداخلية التي اتخذها قصر الإليزيه، وما إذا كان قد حاول التعتيم على الأمر.

ولم يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ من استجوابه بشأن سلوكه العنيف.

وكان ماكرون تعرض لانتقادات بعد أن كشفت صحيفة لو موند أن مكتبه أوقف الحارس الشخصي لفترة قصيرة عن العمل، لأنه ضرب محتجاً، ولأنه انتحل صفة ضابط شرطة.

وخرج بعدها مسؤول في قصر الرئاسة ليقول إن الرئيس أحيط علماً بحقائق جديدة قد تمثل جنحة ارتكبها بينالا، وبالتالي قررت الرئاسة فصله.

غير أن زعماء المعارضة انتقدوا ماكرون لأنه لم يفصل الرجل على الفور والتزم الصمت.