القبض على نجيب في قضية صندوق "1إم.دي.بي" الماليزي

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا، الأربعاء، القبض على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، حيث سيواجه تهماً بإساءة استغلال سلطته وبالكسب غير المشروع فيما يتعلق بغسل أموال سلبت من صندوق الثروة السيادي "1إم.دي.بي".

وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم القبض على نجيب بعد ظهر الأربعاء، وأنه سيمثل أمام المحكمة، غداً الخميس.

وتابعت: "أنه سيواجه "عدداً من التهم"، بعضها يرتبط بتحويل 2.6 مليار رنجيت "628 مليون دولار" إلى حسابه".

وأضافت، أنه سيتم توجيه الاتهامات بموجب بند في قانون لجنة مكافحة الفساد يتعامل مع تهم استغلال المنصب لتحقيق كسب غير مشروع.