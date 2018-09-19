المالديف تستعد الأحد لإجراء انتخابات الرئاسة

الشارقة 24 – رويترز:

يدلي الناخبون في جزر المالديف بأصواتهم، الأحد المقبل، لاختيار رئيس جديد، في انتخابات واجهت انتقادات دولية، بسبب عدم الشفافية وقمع منتقدي الحكومة.

ويسعى الرئيس عبد الله يمين للفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات للأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي، الذي يعد مقصداً سياحياً راقياً، وبلداً مهماً في حرب النفوذ بين الهند والصين.

لكن الحكومة سجنت الكثير من منافسيه الرئيسيين بعد محاكمات سريعة باتهامات تتراوح بين الإرهاب والفساد، ووضعت قواعد جديدة لفرز الأصوات، حيث يقول مراقبون إنها ستمنعهم من رؤية بطاقات الاقتراع الفردية، مما أدى إلى شكوك في شرعية الانتخابات.

وأثار الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض ومراقبون محليون ودوليون أيضاً مخاوف تتعلق بالقيود المفروضة على الصحفيين الأجانب، الذين يريدون تغطية الانتخابات ورفض مفوضية الانتخابات الكشف عن القائمة النهائية للناخبين.