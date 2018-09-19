عقوبة إبر الفراولة الأسترالية 10 سنوات

الشارقة 24 – رويترز:

تتعرض صناعة الفراولة في أستراليا لأزمة حالياً، بعد الإبلاغ عن عشرات الحالات التي عثر فيها على إبر داخل ثمار، وحذرت الشرطة الأسترالية من أن المسؤولين عن ذلك يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأوضحت الشرطة في ولاية نيوساوث ويلز أنه تم العثور على إبر في أكثر من 20 عبوة صغيرة، كما وردت بلاغات عن العثور على إبر في ثمار الموز والتفاح.

ووصفت شرطة نيوساوث ويلز ما يحدث "بالخيانة" لسكان الولاية وسكان البلاد بأسرها.

ويعتقد الآن أن غرس الإبر عمداً استهدف 7 علامات تجارية لتسويق الفراولة في أستراليا، وفقاً لتقارير الشرطة، مما دفع السلطات لتنبيه المستهلكين إلى قطع الثمار قبل تناولها.

وكان مستهلكون في ولاية كوينزلاند أول من أبلغوا عن العثور على إبر داخل الفراولة، وقررت الشرطة في الولايتين الأخريتين فتح تحقيق في الأمر.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن مصدر الفاكهة التي تحتوي على الإبر والدبابيس هو مورد مقره في كوينزلاند.

وتعد ولاية كوينزلاند أكبر منتج للفراولة في البلاد، ويبلغ حجم هذا القطاع أكثر من 130 مليون دولار أسترالي أو نحو 93.22 مليون دولار سنوياً.