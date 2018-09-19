الولايات المتحدة الأميركية تعلن عن استراتيجية للدفاع البيولوجي

الشارقة 24 – واس:

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن استراتيجية أميركية جديدة لمواجهة الأخطار البيولوجية، سواء أكان مصدرها هجمات متعمدة أم حوادث عرضية.

وذكر الرئيس ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن هذه الاستراتيجية تتضمن أولويات سيتم تحديثها سنوياً، لتحسين سبل استباق مثل هذه الحوادث أو الهجمات والحيلولة دونها والاستعداد لها ومواجهتها وإدارة تداعياتها في حال وقوعها.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه وبموجب الاستراتيجية الجديدة سيتم تشكيل لجنة وزارية للدفاع البيولوجي برئاسة وزير الصحة الأميركي، مهمتها تنسيق الجهود بين كل الأجهزة والوكالات المعنية.