كوريا الشمالية توافق على تفتيش دولي لتفكيك منشآتها النووية

الشارقة 24 - رويترز:

أفاد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الأربعاء، بأن كوريا الشمالية وافقت على السماح لإشراف مفتشين دوليين على "تفكيك دائم" لمنشآتها الصاروخية الأساسية، وستتخذ خطوات إضافية مثل إغلاق مجمعها النووي الرئيسي في يونجبيون إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات متبادلة.

وذكر الرئيس الكوري الجنوبي في أعقاب محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن الكوريتين اتفقتا على ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى "أرض سلام خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية".

وقال كيم في مؤتمر صحافي مع مون إنه سيزور سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية "في المستقبل القريب".