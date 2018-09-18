زعيما الكوريتين يعقدان قمة في بيونغ يانغ

الشارقة 24 – رويترز:

عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في بيونغ يانغ، يوم الثلاثاء، استمرت لمدة ساعتين في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

وأكد كيم، أنه يريد التوصل إلى "نتيجة كبيرة" مع بدء القمة التي قد تستمر ثلاثة أيام مع مون وتهدف إلى إعادة إحياء الدبلوماسية النووية المتعثرة.

وذكر الزعيم الكوري الشمالي أن قمته "التاريخية" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سنغافورة، حققت استقرار الوضع الأمني بالمنطقة وإنه يتوقع إحراز المزيد من التقدم خلال القمة.