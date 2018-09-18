ترامب يتهم الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية

الشارقة 24 – أ ف ب:

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية، عبر عقوبات تجارية، وذلك بعد إعلان بكين عن ردود على الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنتها واشنطن، يوم الإثنين، في تصعيد جديد للحرب التجارية.

وكتب ترامب في تغريدة "لقد قالت الصين علناً إنها تحاول التأثير على انتخاباتنا وتغييرها عبر مهاجمة مزارعينا ومربي الماشية لدينا وعمال صناعاتنا لأنهم موالون لي".

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على توقيع الرئيس الأميركي مرسوماً، يسمح بفرض عقوبات ضد رعايا أجانب يحاولون التأثير على الانتخابات الأميركية.

وقبل أقل من شهرين من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية، ذكر مسؤولون أميركيون أنهم لاحظوا محاولات تدخل من جانب روسيا والصين أيضاً وبلدان أخرى.

وكان دونالد ترامب أوضح في بيان للبيت الأبيض الجدول الزمني لتطبيق الرسوم الجديدة على الصين، مشيراً إلى أن التعريفات الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 24 الجاري، وتزداد بنسبة 10% حتى نهاية السنة، وفي الأول من يناير، سترتفع الرسوم الجمركية إلى 25%.