19 قتيلاً بحادث مروري في إيران

الشارقة 24 – أ ف ب:

لقي 19 شخصاً مصرعهم، ليل الإثنين-الثلاثاء، في حادث سير نجم عن اصطدام شاحنة صهريج تنقل وقوداً بحافلة في وسط إيران.

وأوضحت القناة الإخبارية العامة في إيران، أن الحادث وقع على الطريق السريع بين مدينتي كاشان وناتنز، على بعد أكثر من مئتي كيلومتر جنوب طهران.

وذكر الجنرال محمد حسين حميدي قائد شرطة السير الوطنية، أن العناصر الأولية للتحقيق، تفيد بأن الشاحنة اصطدمت بالحافلة التي كانت تقل 47 شخصاً، قبل أن تنقلب وتشتعل فيها النيران.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن حوادث الطرقات المأساوية والتي يتعذر إصلاحها، تجسّد العيوب التقنية والقصور الإدارية في إيران، ودعا المسؤولين إلى إيجاد حل شامل لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وتسجل إيران أحد أعلى معدلات الموت في حوادث المرور في العالم.