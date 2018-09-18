ارتفاع حصيلة قتلى فلورنس في أميركا إلى 31

الشارقة 24 – أ ف ب:

ارتفعت حصيلة الإعصار فلورنس، الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن ينحسر إلى عاصفة استوائية، إلى 31 قتيلاً فيما يهدد ارتفاع منسوب الأنهر بمزيد من الفيضانات، فيما تقدر الخسائر بمليارات الدولارات.

وأوضحت وكالة إدارة الحالات الطارئة في ولاية كارولاينا الشمالية، أن 25 شخصاً لقوا مصرعهم من جرّاء فلورنس في هذه الولاية الأكثر تضرّراً بالأمطار الغزيرة والفيضانات، التي تسبّب بها الإعصار، والذي لا يزال يهدد بمزيد من الفيضانات، واحتمال تشقق سدود وانزلاق للتربة.

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة بلغت حصيلة الضحايا ستة قتلى، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.