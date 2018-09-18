ارتفاع حصيلة قتلى إعصار مانكوت في الفلبين إلى 74

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت الشرطة في الفلبين، يوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى إعصار مانكوت في البلاد ارتفعت إلى 74 شخصاً، مع بقاء 55 شخصاً في عداد المفقودين، وسط مخاوف من أن يكونوا قد لقوا حتفهم.

وتم تسجيل معظم حالات الوفاة، نحو 60 حالة، في منطقة كورديليرا شمالي البلاد، التي تضم إقليم بينجويت، حيث دفن انهيار أرضي ضخم موقعاً قديماً للتعدين في بلدة إيتوجون.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الوطنية بينينو دورانا بأن 52 شخصاً من المفقودين هم أيضاً من كورديليرا .

وأضاف أن المئات من رجال الشرطة والجيش وفرق الطوارئ والمتطوعين يساعدون في عملية البحث بين الوحل الكثيف والحطام عن المفقودين في موقع التعدين.

ووقع الانهيار الأرضي الأكبر في إيتوجون في قرية يوكاب، حيث أسفر عن دفن مهجعين ومبنى إداري من طابقين تابع لكنيسة.

وتسبب الإعصار في نزوح نحو 219500 شخص، وإلغاء نحو 300 رحلة جوية داخلية وخارجية، وعرقلة حركة الملاحة.