15 قتيلاً بسقوط طائرة روسية بنيران سورية صديقة

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن الجيش الروسي، يوم الثلاثاء، أن الطائرة الروسية المختفية أسقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية الصديقة بالخطأ، محملاً الكيان الصهيوني، مسؤولية حصول ذلك بسبب ضرباتها الليلة الماضية على اللاذقية في غرب سوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان لوزارة الدفاع أن الطيارين الصهيونيين جعلوا من الطائرة الروسية غطاء لهم، ووضعوها بالتالي في مرمى نيران الدفاع الجوي السوري".

وأضاف البيان، نعتبر هذه الاستفزازات من جانب الكيان معادية، ونحتفظ بحقنا في الرد بالطريقة المناسبة، وأشار إلى مقتل 15 روسياً كانوا في الخدمة.

وكان الجيش، قد أعلن في وقت سابق اختفاء الطائرة الروسية، وعلى متنها 14 عسكرياً، أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط قبالة الساحل السوري، وبالتزامن مع هجوم صاروخي صهيوني استهدف مدينة اللاذقية.

واتهم البيان، الكيان الصهيوني بتعمد خلق وضع خطير قرب مدينة اللاذقية السورية القريبة من قاعدة جوية روسية، وأعلن أن الطائرة العسكرية، وهي من طراز إليوشن-20، كانت تستعد للهبوط فيها، ونوهت إلى أن الكيان لم يحذره من الضربات إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذها.

من جهته، أعلن الكرملين، أنه يشعر بقلق بالغ، وأضاف أن سفناً روسية انتشلت حطام وجثث ضحايا الطائرة.