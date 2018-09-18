كيم جونج أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في بيونج يانج

الشارقة 24 – د.ب.أ:





استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في المطار، بعد هبوط الرئيس الكوري الجنوبي من الطائرة.

وسار كيم على طول سجادة حمراء إلى الطائرة مع زوجته ري سول جو، متقدما جمعاً من الكوريين الشماليين، وكان مون وصل برفقة زوجته كيم جونج سوك.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن ظهور الزعيم الكوري الشمالي في المطار، الذي تم بثه مباشرة، كان "مفاجأة".

وبعد الترحيب المبدئي، حيا مون العديد من المسؤولين الكوريين الشماليين ووقف على منصة بجانب كيم ضمن مراسم الاستقبال.

وقال مون الإثنين، الذي عمل كوسيط في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، إنه سيسعى للتوصل إلى "سلام نهائي ودائم" خلال القمة التي تستمر 3 أيام.