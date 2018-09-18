أميركا: السماح بـ 30 ألف لاجئ كحد أقصى العام المقبل

الشارقة 24 - بنا:





أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستسمح بحد أقصى قدره 30 ألف لاجئ في العام 2019، بانخفاض 15 ألفاً عن العام الحالي.

وأضاف بومبيو عن قرار السماح بعدد أقل من اللاجئين "يجب النظر إليه في سياق إجمالي المساعدات الأميركية حول العالم وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة سنوياً، نحن نقترح إعادة توطين ما يصل إلى 30 ألف لاجئ تحت السقف الجديد للجوء وكذلك معالجة ملفات أكثر من 280 ألف طالب لجوء".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من أي دولة أخرى (8 مليارات دولار) في العام المالي 2017، على المساعدات الإنسانية حول العالم.