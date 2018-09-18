موسكو: اختفاء طائرة عسكرية روسية فوق البحر المتوسط

الشارقة 24 – د.ب.أ:





اختفت طائرة عسكرية روسية تقل على متنها 14 شخصاً فوق البحر المتوسط، حسبما نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء.

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار مساء الإثنين، في نفس الوقت الذي كان تقوم فيه مقاتلات "إف 16" تابعة للكيان الصهيوني بقصف أهداف في محافظة اللاذقية السورية، حسبما أشار المسؤول.

كما أشار إلى أن فرقاطة فرنسية في المنطقة أطلقت صواريخ في نفس الوقت تقريباً.

وكان آخر اتصال مع الطائرة (من طراز إيل – 20) كان في حوالي الساعة 11 من مساء الإثنين بتوقيت موسكو (20:00 بتوقيت غرينتش).

وفي وقت اختفائها، كانت الطائرة في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم / 35 كيلومتراً قبالة الساحل السوري.

وتم إطلاق عملية بحث وإنقاذ للطائرة.