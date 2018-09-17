إنقاذ 16 مهاجراً غرق قاربهم قبالة السواحل التركية

الشارقة 24 – رويترز:

لقي اثنان حتفهما عندما غرق قارب كان على متنه 19 مهاجراً قبالة الساحل الجنوبي الغربي، لتركيا في وقت مبكر الإثنين.

وأكدت سلطات خفر السواحل التركي، أن 16 مهاجراً تم إنقاذهم ويجري البحث عن امرأة مفقودة.

والمهاجرون من العراق وسوريا وكان بينهم أطفال، وغرق قاربهم قبالة ساحل إقليم موغلا، بالقرب من بوضروم، وهي مقصد سياحي شهير.

وحتى الواقعة الأخيرة، أعلنت السلطات التركية أن 65 شخصاً ممن وصفتهم بالمهاجرين غير النظاميين، لقوا حتفهم هذا العام غرقاً قبالة السواحل التركية.

وفي 2015، أصبحت تركيا واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية، لأكثر من مليون مهاجر، للوصول لدول الاتحاد الأوروبي بحراً.

وساهم اتفاق أبرم في 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في انخفاض هذا التدفق بشدة بعد وفاة مئات أثناء محاولتهم الوصول لجزر يونانية، تبعد بضعة أميال عن السواحل التركية.