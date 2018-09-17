مارين لوبان تدعو الأحزاب الشعبوية في أوروبا إلى الاتحاد

الشارقة 24 – رويترز:

حثت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، الأحزاب الشعبوية في أوروبا، على الاتحاد في مواجهة المؤسسة الليبرالية في الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل، وذلك مع عودتها بروح قتالية إلى الأضواء، بعد هزيمتها المنكرة في انتخابات الرئاسة الفرنسية العام الماضي.

وأعلنت لوبان في كلمة أمام أنصار حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه الأحد، أن حزبها سيخوض انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو بالتنسيق مع حلفاء في حركة أوروبا الأمم والحريات، وأن هدفهم هو هزيمة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ووصف ماكرون الانتخابات بأنها معركة مفتوحة بين الشعبويين المناهضين للهجرة، مثل التجمع الوطني، والتقدميين الموالين للاتحاد الأوروبي أمثاله.

وترغب لوبان في إجبار بروكسل على إعادة السلطات إلى الدول الأعضاء، وهو ما يقول أنصار الاتحاد الأوروبي، إنه يؤذن بانتهاء الوحدة السياسية والنقدية لأوروبا.

وأظهر استطلاع للرأي الأسبوع الماضي، زيادة شعبية حزب لوبان لتتساوى مع شعبية حزب ماكرون.