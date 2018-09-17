أميركا: روسيا تقوم بالغش الممنهج بشأن عقوبات كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

اتهمت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روسيا، الإثنين، "بالغش"، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وطالبتها بالتوقف عن ذلك.

وأكدت هيلي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يضم 15 دولة: "انتهاكاتها ليست منفردة بل ممنهجة... الولايات المتحدة لديها دليل على انتهاكات روسية واسعة النطاق ومستمرة".

واعتبرت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية للمجلس، أنه ما زالت هناك إشارات على أن كوريا الشمالية تبقي على أسلحتها النووية وبرامج صواريخها الباليستية وتطورها، رغم بعض التطورات الإيجابية.