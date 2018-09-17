الشرطة البلجيكية تطلق النار على مشتبه به في بروكسل

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الشرطة البلجيكية أن أفرادها أطلقوا النار على رجل هاجمهم بسكين، وأصابوه إصابة بالغة، بعد أن وجدوه نائماً قرب مركز لطالبي اللجوء في بروكسل الإثنين.

واقترب أفراد الشرطة من رجلين نائمين وطلبوا منهما مغادرة المكان، وأكدت المتحدثة باسم الشرطة أن أحدهما سحب سكيناً ورفض تركه عندما تمت مطالبته بذلك، كما استخدم أفراد الشرطة هراوة مع غاز للسيطرة على الرجل.

وأصيب الضابط بجرح قطعي بسيط، وذكرت الشرطة أن ضابطاً ثانياً أطلق النار بعد ذلك على الرجل، وأصابه في الصدر والساق.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن هوية المشتبه به.