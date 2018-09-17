"ميركل" تزور الجزائر لمحادثات تدور حول الهجرة والإرهاب

الشارقة 24 – بنا:

تتوجه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إلى الجزائر، الإثنين، لإجراء محادثات حول الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز دور الجزائر كعامل استقرار في شمال أفريقيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتلتقي ميركل خلال الزيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، لإجراء محادثات حول مكافحة الإرهاب وقضايا متعلقة بالهجرة.

ومن المنتظر أيضاً أن تتطرق ميركل خلال المحادثات، إلى الخلافات المستمرة بين الجزائر والمغرب.

ويتوقع أن تدور المحادثات أيضاً حول خطط الحكومة الألمانية، لتصنيف الجزائر وتونس والمغرب على أنها دول منشأ آمنة، لتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين إليها.

وتعتزم ميركل وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا حرب الاستقلال بالعاصمة الجزائر.