الرئاسة الكورية الجنوبية: نزع السلاح النووي أولوية لدى سيول

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية، الإثنين، أن مسألة نزع الأسلحة النووية تشكل أولوية لدى الرئيس مون جاي إن، الذي سيزور بيونغ يانغ خلال الأسبوع الجاري لعقد قمة ثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويتوجه مون، الثلاثاء، إلى العاصمة الكورية الشمالية في مؤشر جديد إلى التقارب في شبه الجزيرة، وإن كانت المحادثات حول إخلائها من الأسلحة النووية بين الشمال وواشنطن تراوح مكانها.

وقال إيم جونغ سيوك كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي "سنمارس ضغوطاً من أجل نزع متقدم لسلاح الشمال وإجراء في مقابل ذلك من قبل الولايات المتحدة، عبر إعادة إطلاق حوار جدي بسرعة، يهدف إلى إقامة علاقات سلمية جديدة".

ولعب مون الذي التقى كيم مرتين هذه السنة، دور الوسيط الحاسم للتوصل إلى تنظيم قمة تاريخية عقدت في يونيو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي في يونيو بسنغافورة.

والتزم كيم "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، وهي عبارة قابلة لتفسيرات عدة، ويتواجه الطرفان منذ ذلك الحين لتحديد المعنى الدقيق لهذه العبارة.

وتريد واشنطن "نزعاً نهائياً وكاملاً يمكن التحقق منه للأسلحة النووية" للشمال.