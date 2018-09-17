الرئيسان الكوريان يبحثان في بيونغ يانغ الثلاثاء عملية السلام

الشارقة 24 - بنا:

يجتمع رئيسا كوريا الشمالية والجنوبية، الثلاثاء، في العاصمة بيونغ يانغ، لبحث عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء "يونهاب" أن الرئيس مون جيه سيتوجه الثلاثاء إلى بيونغ يانغ عبر الطريق الجوي الغربي المباشر للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون خلال زيارة تستمر 3 أيام.

ويتوقع أن يلعب الرئيس مون دور الوساطة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة اللتان تشهدان خلافات في وجهات النظر حول منهجية نزع السلاح النووي بعد قمتهما في 12 يونيو.

ويعتزم الرئيس مون تهيئة الوضع لعقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بنجاح من خلال تضييق الفجوة بينهما خلال لقائه مع الزعيم كيم، وشرح نتائج اللقاء لنظيره الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه معه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري.

ويرجح أن يتم خلال اللقاء بحث إجراءات متابعة لتخفيف التوتر العسكري وسبل التبادلات البشرية والثقافية من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين.