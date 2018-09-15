"فلورنس" يجتاح شرق أميركا ويقتل 5 أشخاص وأضراره تطال 10 ملايين

الشارقة 24 – رويترز:

لقي خمسة أشخاص حتفهم، بينهم امرأة ورضيعها، بعدما سقطت شجرة على منزلهما في ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا في شرق الولايات المتحدة، عندما اجتاحها الإعصار فلورنس الجمعة.

وأغرق الإعصار الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة، مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر، قبل أن تتراجع قوته ليتحول إلى عاصفة استوائية، لا تزال قادرة على إحداث دمار هائل.

وتباطأ الإعصار فلورنس بعد وصوله إلى اليابسة، فيما يشير إلى أنه سيظل يضرب المنطقة بالسيول على مدى أيام، وقالت السلطات إن من المتوقع أن يغطي الإعصار نورث كارولاينا كلها تقريباً بمياه بارتفاع عدة أقدام.

وأكد مسؤولو المرافق أن أكثر من 722 ألف منزل وشركة كانت دون كهرباء في نورث وساوث كارولاينا الجمعة، وقالت شركات المرافق إن من المتوقع انقطاع الكهرباء عن الملايين، وإن استعادة التيار قد تستغرق أسابيع.

وقد يتأثر قرابة عشرة ملايين شخص بالإعصار، ووجهت أوامر لأكثر من مليون بإخلاء سواحل ولايتي نورث وساوث كارولاينا.

وأعلن البيت الأبيض أن من المتوقع أن يتوجه الرئيس دونالد ترامب، إلى المناطق التي ضربها الإعصار فلورنس الأسبوع الجاري، بمجرد التأكد من أن زيارته لن تعرقل أي جهود للإنقاذ.