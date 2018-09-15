في أشهر المناطق السياحية

مقتل 3 وإصابة 7 في هجوم مسلح بمكسيكو سيتي

  • السبت 15, سبتمبر 2018 في 12:59 م
  • الشرطة تغلق موقع هجوم مسلح في مكسيكو سيتي
    الشرطة تغلق موقع هجوم مسلح في مكسيكو سيتي
أكدت الشرطة المكسيكية أن مسلحين قتلوا 3 وأصابوا 7 آخرين، في منطقة سياحية شهيرة وسط العاصمة مكسيكو سيتي.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قالت الشرطة المكسيكية إن مسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصابوا سبعة آخرين على الأقل في منطقة سياحية شهيرة بوسط العاصمة مكسيكو سيتي.
 
وأضافت الشرطة في بيان، أن الهجوم وقع يوم الجمعة عند تقاطع على مشارف ساحة جاريبالدي، وهي منطقة سياحية رئيسية تمتلئ بالفرق الموسيقية المكسيكية التقليدية، وجاء هذا في توقيت تبدأ فيه البلاد احتفالات بعيد الاستقلال.
 
وقالت الشرطة إنها تطارد ثلاثة مسلحين لاذوا بالفرار على دراجات نارية وكانوا يرتدون زي أعضاء الفرق الموسيقية المكسيكية.
 
وذكرت وسائل إعلام، أن الضحايا كانوا في أحد المطاعم عندما بدأ إطلاق الرصاص الساعة العاشرة مساء، وأن خبراء البحث الجنائي أحصوا أكثر من 60 رصاصة في المكان.