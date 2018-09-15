مقتل 3 وإصابة 7 في هجوم مسلح بمكسيكو سيتي

الشارقة 24 – رويترز:

قالت الشرطة المكسيكية إن مسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصابوا سبعة آخرين على الأقل في منطقة سياحية شهيرة بوسط العاصمة مكسيكو سيتي.

وأضافت الشرطة في بيان، أن الهجوم وقع يوم الجمعة عند تقاطع على مشارف ساحة جاريبالدي، وهي منطقة سياحية رئيسية تمتلئ بالفرق الموسيقية المكسيكية التقليدية، وجاء هذا في توقيت تبدأ فيه البلاد احتفالات بعيد الاستقلال.

وقالت الشرطة إنها تطارد ثلاثة مسلحين لاذوا بالفرار على دراجات نارية وكانوا يرتدون زي أعضاء الفرق الموسيقية المكسيكية.

وذكرت وسائل إعلام، أن الضحايا كانوا في أحد المطاعم عندما بدأ إطلاق الرصاص الساعة العاشرة مساء، وأن خبراء البحث الجنائي أحصوا أكثر من 60 رصاصة في المكان.