بومبيو ينتقد جون كيري بشدة للقائه مع مسؤولين إيرانيين

الشارقة 24 – رويترز:

وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الجمعة، انتقادات حادة لسلفه جون كيري، بسبب لقائه مسؤولين إيرانيين في محادثات عبر قنوات خلفية واتهمه بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال طهران.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي: "ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق... ما كان يجب عليه أن يشارك في هذا النوع من السلوك، الأمر لا يتسق مع طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة كما أمر بها هذا الرئيس، الأمر تخطى كونه غير لائق".

ويأتي انتقاد بومبيو لكيري بعد يوم من اتهام ترامب له في تغريدة "بعقد اجتماعات غير مشروعة مع النظام الإيراني العدو".

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي تفاوض عليه كيري، وانتهجت إدارة ترامب سياسة صارمة مناهضة لطهران وأعادت فرض عقوبات عليها كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي.

وقال كيري في مقابلة إذاعية مع محطة فوكس نيوز في إطار جولة ترويج لكتاب، إنه التقى مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "ثلاث أو أربع مرات" منذ ترك منصبه في يناير كانون الثاني 2017، كما اتهم كيري إدارة ترامب بانتهاج سياسة تسعى لتغيير النظام الحاكم في إيران.

وقال كيري على تويتر بعد قليل من تصريحات بومبيو "السيد الرئيس، يجب أن تكون أكثر قلقاً بشأن لقاء بول مانافورت مع روبرت مولر من اجتماعي مع وزير خارجية إيران"، في إشارة إلى بول مانافورت رئيس حملة ترامب السابق الذي وافق اليوم الجمعة على التعاون مع المحققين الاتحاديين الذين يحققون في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وقال متحدث باسم كيري في بيان: "لا يوجد شيء غير عادي، ناهيك عن غير لائق أو غير مناسب، بشأن اجتماع الدبلوماسيين السابقين مع نظرائهم الأجانب".

وقال بومبيو: "هذا وزير سابق للخارجية يتواصل مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ووفقاً لما يقول... كان يتحدث معهم... كان يقول لهم أن ينتظروا إلى أن ترحل هذه الإدارة، لا يمكن أن تجد سابقة لمثل هذا الأمر في التاريخ الأميركي".