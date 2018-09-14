"طلبة المكسيك" يحتجون بعد أحداث عنف داخل "الحرم الجامعي"

الشارقة 24 – رويترز:

تظاهرآلاف الطلبة الجامعيين في شوارع العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الخميس، للمطالبة بتوفير قدر أكبر من الأمن، بعد اندلاع موجة من العنف داخل حرم جامعي.

وتأتي مظاهرة طلبة الجامعة المكسيكية المستقلة، والتي تعرف باسم "أونام"، في الذكرى الخمسين لمذبحة وقعت عام 1968 حين فتح الجنود نيران أسلحتهم على طلبة جامعيين في احتجاجات وأردوا المئات قتلى.

وشهدت البلاد مؤخراً اندلاع موجة جديدة من العنف في الجامعات، ففي وقت سابق هذا الشهر، اقتحمت مجموعة من البلطجية حرم جامعة أونام وهاجمت الطلبة.

وفي أبريل الماضي قتل ثلاثة طلبة جامعيين مكسيكيين، ووضعت جثامينهم في محلول حمضي للتخلص منها، بعد أن ساقهم القدر للدخول في حرب بين عصابات متناحرة.