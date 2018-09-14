انفجارات غاز تتسبب في سقوط مصابين بماساتشوستس الأميركية

دخان ينبعث من مبنى بعد وقوع انفجارات في نورث آندوفر بولاية ماساتشوستس

الشارقة 24 - رويترز:

أكد مسؤولون محليون، أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا وصدرت أوامر لمئات بمغادرة منازلهم بعد سلسلة انفجارات بلغ عددها 70، هزت ثلاث مناطق سكنية قرب بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس الأميركية يوم الخميس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية رجال إطفاء يكافحون حرائق في لورانس وآندوفر ونورث آندوفر على بعد حوالي 40 كيلومتراً إلى الشمال من المدينة الأميركية.

واكتنف الظلام الشوارع حيث اضطرت السلطات لقطع الكهرباء وتعطيل خدمات الغاز في مسعى لوقف اندلاع مزيد من الحرائق.

وقالت إدارة بلدة آندوفر في بيان: إن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم رجل إطفاء، أصيبوا في البلدة، بينما قالت المتحدثة باسم مستشفى لورانس العام جيل مكدونالد هالسي، إن ستة أشخاص يجري علاجهم بالمستشفى.

وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أنها رصدت ما مجموعه 70 من الحرائق أو الانفجارات أو حالات انتشار رائحة غاز.

واستبعدت السلطات وجود أي دلائل تشير إلى شبهة أي عمل متعمد، وذكرت إذاعة (دبليو.بي.زد نيوز) التي تعمل في بوسطن إن الانفجار الأول كان سببه ضغط زائد بأحد خطوط الغاز.

وقال متحدث باسم إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة بوزارة النقل الأميركية إنها تنشر فريقاً لدعم جهود الاستجابة للطوارئ بالولاية.