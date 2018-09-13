ألمانيا وإيطاليا تتوصلان لاتفاق بشأن إعادة اللاجئين

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع إيطاليا على إعادة المهاجرين الذين قدموا فعلاً طلبات لجوء هناك، وأضاف أنه يتوقع التوقيع عليه قريباً.

يأتي هذا بعد اتفاق الحكومة الألمانية في أغسطس الماضي مع كل من اليونان وإسبانيا على إعادة المهاجرين إليهما خلال 48 ساعة إذا كانوا قدموا بالفعل طلبات لجوء هناك.

ووصل أكثر من 1.6 مليون مهاجر إلى ألمانيا منذ منتصف 2014، مما أثار توترات، وأدى لدخول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى البرلمان.

ودافعت ميركل مراراً عن قرارها في 2015 السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين باعتباره ضرورة إنسانية، لكنها قدمت تعهدات منذ ذلك الحين بمنع تكرار مثل هذا التدفق.