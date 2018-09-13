زعماء العالم يودعون الزعيم العالمي الاستثنائي كوفي عنان

الشارقة 24 – وكالات:

انضم عدد من قادة العالم السابقين، ومسؤولون محليون، وشخصيات من العائلات الملكية الخميس، إلى أسرة كوفي عنان لحضور الجنازة الرسمية للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة في مسقط رأسه في غانا.

وتجمع مئات الشخصيات وارتدى غالبيتهم الأسود، في المركز الدولي للمؤتمرات في ختام ثلاثة أيام من الحداد الوطني على الدبلوماسي الكبير.

وسجي نعش عنان في القاعة تحيط به باقات الورود والشموع.

وتقدم الأمين العام الحالي للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش الشخصيات الدبلوماسية، فيما حضر ثلاثة ممثلين للاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ورؤساء دول إفريقية.

وقال غوتيريش: "مثل عدد قليل في زماننا هذا، تمكن كوفي عنان من جمع الناس معا، وإشعارهم بالراحة وتوحيدهم نحو هدف مشترك من أجل إنسانيتنا المشتركة".

وأضاف: "كان كوفي عنان شجاعاً ناطقاً بالحق في وجه السلطة، فيما كان يخضع نفسه لتدقيق ذاتي مكثف"، ووصفه بأنه "زعيم عالمي استثنائي".

ووصف رئيس غانا نانا أكوفو-أدو الزعيم العالمي الراحل عنان بأنه ساحر وبليغ ولطيف ومتواضع وصانع سلام ودبلوماسي مثالي.

وبعد مراسم التأبين، تم وضع صندوق جثمان عنان على عربة توجهت في موكب جنائزي إلى مقبرة أكرا العسكرية، حيث سيوارى جثمانه الثرى في مراسم خاصة.