الكوريتان تبحثان خفض التوترات وبناء الثقة

الشارقة 24 – كونا:

عقدت كوریا الشمالیة والجنوبیة، یوم الخمیس، مباحثات عسكریة على مستوى العمل، للتوصل إلى اتفاق شامل، یھدف إلى خفض التوترات على حدود البلدین، وبناء الثقة المتبادلة بینھما.

وذكرت وكالة الأنباء الكوریة الجنوبیة "یونھاب"، في تقریر، أنه تم عقد ھذه المباحثات في قریة الھدنة "بانمونغوم" داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بین الجارتين.

وأضافت أن الكولونیل تشو یونغ جیون یقود وفد كوریا الجنوبیة، المكون من ثلاثة أعضاء في المباحثات، بینما یقود الجانب الكوري الشمالي الكولونیل إم تشانغ نام.

وتوقعت الوكالة، أن یناقش الجانبان سلسلة من القضایا، مثل سحب مراكز حرس المنطقة الحرة العسكریة على أساس تجریبي وتنفیذ مشروع مشترك للتنقیب عن رفات الحرب الكوریة في المنطقة العازلة، ونزع أسلحة المنطقة الأمنیة المشتركة في بانمونغوم.

كما من المتوقع أن یتم إدراج نتائج المباحثات في الاتفاق العسكري المتوقع اعتماده رسمیاً، من قبل الرئیس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظیره الشمالي كیم جونغ أون، خلال القمة الثالثة المقرر عقدھا في بیونغ یانغ، في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.