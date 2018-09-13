الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المرتبطة بالصراع الأوكراني

الشارقة 24 – رويترز:





أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه مدد العقوبات المرتبطة بالصراع في شرق أوكرانيا لستة أشهر، على الأفراد والكيانات.

وأقر التكتل حزماً من التدابير التقييدية، احتجاجاً على ضم روسيا للقرم عام 2014، وفي مسعى لوقع العنف في شرق أوكرانيا.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره، يوم الخميس، إلى أن تقييم الوضع لا يبرر إدخال أي تعديل على نظام العقوبات.

ويعني القرار، تمديد حظر السفر للاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول بحق 155 فردًا و44 كياناً، حتى 15 مارس 2019.

كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو، تتعلق بالواردات الروسية ووصول المصارف الروسية إلى أسواق المال الأوروبية، ويشترط الاتحاد الالتزام الكامل باتفاق سلام لشرق أوكرانيا من أجل رفعها.