لافروف: موسكو مستعدة لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع أميركا

الشارقة 24 - رويترز:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للقيام بما في وسعها لكسر الجمود في العلاقات مع الولايات المتحدة، وتأخذ على محمل الجد رغبة الرئيس دونالد ترامب في إجراء "حوار طبيعي"، رغم أن المشاعر المناهضة لها داخل الإدارة الأميركية تمثل عقبة.

وأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الخميس "مستعدون للقيام بدورنا لإبعاد العلاقات الثنائية عن الطريق المسدود"، رغم استمرار التدهور في الموقف بين الحكومتين بسبب الإجراءات التي تتخذها واشنطن.