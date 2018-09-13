نقابة الطيارين الألمان تهدد "رايان إير" بمزيد من الإضرابات

الشارقة 24 – رويترز:

قد تواجه شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة، مزيداً من الإضرابات، بعدما هددت نقابة الطيارين الألمان بالدعوة لها حال عدم تقديم الشركة عرضاً أفضل.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء، إنها ستلغي 150 من إجمالي 400 رحلة مقررة من وإلى ألمانيا يوم الأربعاء بسبب الإضراب، وحذرت من أن مثل هذه الإضرابات التي وصفتها بالمفاجئة ستؤدي إلى تقليص الوظائف إذا استمرت.

ودعت نقابة الطيارين الألمان رايان إير إلى الموافقة على الاستعانة بوسيط في الخلاف بشأن الرواتب وقضايا أخرى، بينما لم يتسن الاتفاق على هوية الوسيط.

وبدأ الطيارون وأطقم الضيافة بالشركة في ألمانيا يوم الأربعاء إضراباً ليوم واحد للضغط على الإدارة في محادثات بشأن أوضاع العاملين.