أميركا تفرض عقوبات على أي تدخل في الانتخابات

الشارقة 24 – رويترز:

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء بالتوقيع على أمر تنفيذي للمساعدة في حماية الولايات المتحدة من التدخل الخارجي في الانتخابات، من خلال فرض عقوبات على الدول والأطراف التي تسعى للتدخل.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون للصحافيين من خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن وزارتي الخارجية والخزانة ستحددان العقوبات المناسبة التي يتعين فرضها.

وستشمل العقوبات تجميد الأرصدة وفرض قيود على التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية ومنع المواطنين الأميركيين من الاستثمار في الشركات المعنية.