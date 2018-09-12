أوقع 165 جريحاً

ارتفاع قتلى هجوم انتحاري ضد متظاهرين في أفغانستان إلى 68

  • الأربعاء 12, سبتمبر 2018 في 6:49 م
أعلن مسؤولون في أفغانستان، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي استهدف متظاهرين، يوم الثلاثاء، في ولاية ننكرهار إلى 68 قتيلاً.
الشارقة 24 – أ ف ب:
 
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي استهدف متظاهرين، يوم الثلاثاء، في ولاية ننكرهار بشرق أفغانستان، إلى 68 قتيلاً، بحسب ما أعلن مسؤولون، يوم الأربعاء.
 
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية: إن التفجير أوقع 165 جريحاً.
 
ولم تتبن أية جهة الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي نفذ معظم الاعتداءات الانتحارية في أفغانستان، ينشط في تلك المنطقة.
 
وكان متظاهرون الثلاثاء يغلقون الطريق السريع بين جلال آباد عاصمة الولاية، ومعبر حدودي رئيسي يؤدي إلى باكستان، احتجاجاً على تعيين قائد محلي للشرطة، عندما فجر الانتحاري نفسه.