ارتفاع قتلى هجوم انتحاري ضد متظاهرين في أفغانستان إلى 68

الشارقة 24 – أ ف ب:

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي استهدف متظاهرين، يوم الثلاثاء، في ولاية ننكرهار بشرق أفغانستان، إلى 68 قتيلاً، بحسب ما أعلن مسؤولون، يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية: إن التفجير أوقع 165 جريحاً.

ولم تتبن أية جهة الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي نفذ معظم الاعتداءات الانتحارية في أفغانستان، ينشط في تلك المنطقة.

وكان متظاهرون الثلاثاء يغلقون الطريق السريع بين جلال آباد عاصمة الولاية، ومعبر حدودي رئيسي يؤدي إلى باكستان، احتجاجاً على تعيين قائد محلي للشرطة، عندما فجر الانتحاري نفسه.