أنصار انفصال كتالونيا يطالبون بالاستقلال

الشارقة 24 – رويترز:

مئات الآلاف من أنصار انفصال كتالونيا عن إسبانيا احتشدوا في برشلونة للاحتفال باليوم الوطني للإقليم المعروف باسم "ديادا"، وللتأكيد على مطلب الانفصال، بعدما تسببت محاولة فاشلة للاستقلال في أكتوبر الماضي في أزمة دستورية بإسبانيا.

وسجل 440 ألف شخص للمشاركة في الحدث الذي نظمته مجموعة من أعضاء الجمعية الكتالونية الوطنية المؤيدة للاستقلال، لإحياء ذكرى سقوط برشلونة تحت سيادة إسبانيا عام 1714.

ودعا الزعيم الكتالوني كيم تورا وسلفه كارلس بودجمون، الذي فر إلى بروكسل في أكتوبر، بعدما أقالته مدريد من منصبه بسبب طموحاته الانفصالية، إلى إقبال كبير لإظهار الدعم المستمر لمطلب الانفصال عن إسبانيا.

والانقسام حول قضية الانفصال حاد في المنطقة المسؤولة عن نحو خمس الناتج الاقتصادي لإسبانيا، وتتمتع بالفعل بمستوى عال من الاستقلالية في مجالات مثل التعليم والصحة، كما أن لديها قوات شرطة خاصة بها.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في يوليو أن 46.7 % من الكتالونيين يقولون إنهم يريدون دولة مستقلة، بينما يرفض 44.9 %.

واتهم أنصار الوحدة المؤيدين للانفصال باختطاف يوم "ديادا"، الذي يقولون إنه لابد أن يكون يوماً يحتفل به كل الكتالونيين.

بينما دعا أنصار الاستقلال إلى إطلاق سراح زعماء كتالونيا.