يونكر يطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك كقوة عالمية

الشارقة 24 – رويترز:

أكد رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي أن يظهر قدراته الكامنة كقوة عالمية، وذلك في وقت تنسحب فيه الولايات المتحدة من ارتباطات دولية.

وأضاف يونكر، في خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إن الاتحاد الأوروبي عندما كان متحداً كان قوة لا يستهان بها.

وتابع: "عندما تتحدث أوروبا بصوت واحد يمكننا فرض وضعنا على الآخرين".

وفي وقت ما زال فيه الاتحاد الأوروبي يتألم من انسحاب بريطانيا الوشيك، ومن تصاعد النزعات القومية والتناحر بشأن الهجرة والمعايير الديمقراطية في ظل وجود زعماء يمينيين مثل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، شدد يونكر على أن الاتحاد الأوروبي أكثر تماسكاً مما قد يبدو عليه، وهو ما يتيح له أن يشكل العالم كما يحلو له.