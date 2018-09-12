أردوغان يعين نفسه رئيساً لصندوق الثروة السيادي التركي

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين نفسه رئيساً لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، وغير مجلس إدارته بالكامل، كما عين وزير المالية براءت ألبيرق نائباً لرئيس الصندوق.

وهذا الإجراء هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذها أردوغان للاستحواذ على سلطات جديدة منذ فوزه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو، التي تحولت البلاد بعدها إلى نظام رئاسة تنفيذي يمنحه سلطة واسعة.

أسست الحكومة صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته 50 مليار دولار في عام 2016 لتطوير وتعزيز قيمة أصول تركيا الاستراتيجية وتوفير موارد للاستثمار.

وعين أردوغان أيضاً ظافر سونميز مديراً عاماً للصندوق.

وكان سونميز يشغل منصب مدير المكتب الإقليمي لصندوق الثروة السيادي الماليزي "الخزانة الوطنية" في تركيا، وألبيرق وسونميز من بين الأعضاء السبعة في مجلس الإدارة الجديد للصندوق التركي.

وحولت الحكومة إلى الصندوق الجديد حصصاً بقيمة مليارات الدولارات من أصول الدولة، تشمل حصصاً في شركة الخطوط الجوية التركية وبنوك كبيرة وشركة ترك تليكوم لاتصالات الخطوط الثابتة.