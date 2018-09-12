إفراج مشروط عن رئيس وزراء باكستان السابق بعد وفاة زوجته

الشارقة 24 – رويترز:

سمحت السلطات الباكستانية بالإفراج المشروط عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته، اليوم الأربعاء، بعد وفاة كلثوم زوجة شريف، أمس الثلاثاء، في لندن، بمرض السرطان.

وظهر شريف في تغطية بالفيديو لتلفزيون جيو وهو يسير في مطار إسلام آباد وسط حراسة أمنية مشددة، لنقله جواً إلى مدينة لاهور قرب منزل أسرته.

وحصل شريف وابنته على إطلاق سراح مشروط لمدة 12 ساعة، ولكن حكومة إقليم البنجاب تبحث تمديد العفو حتى يمكنهما حضور الجنازة، الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعود الجثمان من لندن، غداً الخميس.

وقال محمد راجا بشارات وزير العدل في الإقليم: "منحناه إطلاق سراح مشروط لمدة 12 ساعة مبدئياً، ولكن الطلب الذي تقدموا به لحكومة البنجاب كان بخمسة أيام ونحن نبحث الأمر".

وكانت المحكمة العليا أمرت بعزل شريف من منصبه العام الماضي بسبب دخل لم يُعلن عنه.