البرلمان الأوروبي يصوت على تعديلات قوانين حماية الملكية الفكرية

الشارقة 24 - د ب أ:

يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على التعديلات المثيرة للجدل لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف حماية حقوق الفنانين وناشري الأخبار والمواد الإخبارية في العصر الرقمي، بعد تأجيل التصويت على هذه التعديلات في وقت سابق من العام الجاري.

كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذه التعديلات في 2016 كجزء من إعادة النظر بشكل عام في قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي، والتي تعود إلى عام 2001 ولم تعد ملائمة للعصر الرقمي الحالي، بحسب المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

ويقول منتقدو التعديلات إنها ستدمر التبادل الحر للمعلومات عبر الإنترنت، في الوقت نفسه فإن بعض وسائل الإعلام قالت إن هذه التعديلات ستعني "موت الإنترنت".

ومن النقاط الأساسية في التعديلات ما يسمى بـ "مرشحات التحميل" أو اللوغاريتمات التي تتحكم في انتقاء وبث المحتوى على مواقع الإنترنت، وتستهدف التأكد من التزام هذا المحتوى بقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما ستحد القواعد الجديدة من قدرة مواقع الإنترنت العملاقة مثل غوغل على استخدام عناوين الأخبار أو القصص الإخبارية دون الحصول على إذن من المؤسسة الإعلامية صاحبة الخبر، أو حتى دفع مقابل استخدام هذا المحتوى.