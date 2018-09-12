أميركا تحذر إيران من أي هجوم تشنّه ميليشيات موالية لها في العراق

الشارقة 24 - رويترز:





حذرت الولايات المتحدة إيران، الثلاثاء، من أنها "سترد بشكل سريع وحاسم" على أي هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي إلى إصابة أميركيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أميركية.

واتهم بيان للمكتب الإعلامي للبيت الأبيض إيران بأنها لم تمنع الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على القنصلية الأميركية في البصرة ومجمع السفارة الأميركية في بغداد.

وقال البيان "إيران لم تتحرك لوقف هذه الهجمات من قبل وكلائها في العراق الذين تدعمهم بالتمويل والتدريب والأسلحة، "الولايات المتحدة ستحمل النظام في طهران مسؤولية أي هجوم يسفر عن وقوع إصابات بين أفرادنا أو إلحاق ضرر بمنشآت حكومة الولايات المتحدة، أميركا سترد بسرعة وبشكل حاسم دفاعاً عن أرواح الأميركيين".

وقال الجيش العراقي إن 3 قذائف مورتر سقطت الجمعة داخل المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد حيث توجد السفارة الأميركية، ولكنها لم تسبب أي إصابات أو أضرار.

وكان هذا أول هجوم من نوعه يقع منذ عدة سنوات في المنطقة الخضراء التي تضم مباني البرلمان والحكومة وسفارات أجنبية كثيرة.

وتقع القنصلية الأميركية في البصرة قرب المطار الذي تعرض لهجوم بصواريخ السبت، ولم تشر الأنباء إلى وقوع أضرار أو ضحايا.