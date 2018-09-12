كابول تغرق في بحر الفوضى العمرانية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تعيش العاصمة الأفغانية كابول، التي لا تكفّ أطرافها عن التوسّع تحت ضغط النموّ السكاني والنزوح إليها من المناطق المضطربة، في فوضى عمرانية شديدة، إذ تظهر ككتلة مكتظة من الإسمنت من دون أي تنظيم، يكسوها الغبار على سفوح جبال هندوكوش.

وتحاول الحكومة أن تفرض بعض التنظيم في حركة العمران العشوائي، ففي الآونة الأخيرة أطلق الرئيس أشرف غني خطّة عقاريّة إصلاحية للعاصمة، ومن بنودها أنه يتعيّن على المقيمين في هذه البيوت العشوائية أن يثبتوا أنهم مقيمون فيها منذ 15 عاماً على الأقل، وذلك في ظلّ غياب سندات الملكيّة.

ويقول قُصيّ بوليش المسؤول الإعلامي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "ما يقود حركة العمران هنا هو النزاعات والأزمات الإنسانية".

ويضيف المحاولة الوحيدة للتنظيم العمراني في كابول تعود إلى زمن السوفيات في أواخر السبعينيات من القرن العشرين.

يعيش في العاصمة كابول اليوم أكثر من أربعة ملايين نسمة، وبعد أكثر من أربعة عقود من الحروب والاضطرابات ما زالت حدودها تتّسع في التلال المجاورة لتستوعب النازحين الجدد الفارّين من المعارك في مناطقهم.

ويقيم هؤلاء النازحون في أحياء فقيرة بُنيت حديثاً من دون أي خطّة أو توجيه، ومعظمهم تحت رحمة قرار بالإخلاء قد يصدر بين ليلة وضحاها.

لكن تدفّق النازحين مستمر، فمنذ مطلع العام 2015 استقبلت المدن الأفغانية التي تنعم بشيء من الأمان النسبيّ مليونين و500 ألف نازح، أو مهاجر عاد من الخارج.