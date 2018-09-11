مصرع 32 بهجوم انتحاري في أفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولون في إقليم ننكرهار بأفغانستان، يوم الثلاثاء، أن انتحارياً قتل 32 شخصاً على الأقل، في هجوم على تجمع احتجاجي، على الطريق السريع بين مدينة جلال آباد في شرق البلاد، ومعبر إلى باكستان المجاورة.

وقال عطاء الله خوجاني المتحدث باسم حاكم الإقليم: إن 23 شخصاً آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأوضح سهراب قادري عضو المجلس المحلي، أن 55 شخصاً على الأقل بين قتيل وجريح نقلوا لمستشفيات محلية، مضيفاً أن العدد قد يرتفع.

وقال مسؤولون محليون: إن الهجوم استهدف حشداً من المتظاهرين، ضد قائد ميليشيا محلية، وكان مئات الأشخاص موجودين عندما وقع الانفجار.