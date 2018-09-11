ارتفاع عدد الجوعى في العالم إلى 821 مليوناً

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت وكالات الأمم المتحدة في تقرير ينتقد ارتفاع معدلات الجوع في العالم، أن نحو 821 مليون شخص، أي واحد من كل تسعة أشخاص في العالم، لم يكن لديه الطعام الكافي في عام 2017.

وأفاد التقرير بأن "الجوع في العالم في تصاعد على مدار الثلاثة أعوام الماضية، ليعود إلى مستويات عقد مضى".

وكانت الأمم المتحدة، قد رصدت ارتفاع معدل الجوع لأول مرة العام الماضي.

وقالت وكالات الأمم المتحدة: إن الصراعات والتدهور الاقتصادي والأحداث المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات، هي المسؤولة عن هذا الاتجاه السلبي.

وخلص التقرير إلى أن 151 مليون طفل أقل من خمسة أعوام، أي 22% من إجمالي تعداد الأطفال في العالم، يعانون من ضعف في النمو، في حين يعاني 672 مليون شخص، أي 13% من إجمالي تعداد البالغين من البدانة.