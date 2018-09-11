كوريا الشمالية تنظم عرضاً ضخماً بـ "المشاعل"

الشارقة 24 – رويترز:

نظمت كوريا الشمالية عرضاً ضخماً بالمشاعل في ميدان كيم إيل سونج في العاصمة بيونجيانج، بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها.

يأتي هذا العرض في إطار الاحتفالات التي ستستمر شهراً وشارك فيه آلاف المواطنين.

وتضمنت الاحتفالات ألعاباً جماعية نظمتها بيونجيانج لأول مرة منذ 5 سنوات وشارك فيها ما يصل إلى 100 ألف شخص في أحد أكبر ملاعب العالم.

كما أقيم الأحد، عرض عسكري ضخم غابت عنه للمرة الأولى منذ سنوات الصواريخ طويلة المدى وركز العرض بدلاً من ذلك على السلام والتنمية الاقتصادية.

وكانت كوريا الشمالية قد اعتادت في الماضي على استغلال احتفالاتها بذكرى تأسيسها لإظهار قدراتها العسكرية وأحدث التطورات في تكنولوجيا الصواريخ.

لكنها تخلت عن هذا التقليد هذا العام في تأكيد للهدف الذي أعلنه الزعيم كيم جونج أون بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

كما نظمت كوريا الشمالية هذا الشهر معرضاً تجارياً ضمن فعاليات أخرى تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة، في إطار مسعاها للخروج من عزلتها الدولية التي استمرت لعقود.